Bauantrag für Gebäude in Stuttgart eingereicht Boardinghaus soll Keller Klub und Imbisse ersetzen

Das Rätselraten, was mit zwei Häusern in prominenter Lage zwischen Rotebühlplatz und Königstraße passiert, hält schon seit Monaten an. Jetzt liegt bei der Stadt ein Bauantrag vor. Doch Klarheit bringt das für die bisherigen Mieter nur bedingt.