Der Semesterstart steht vor der Tür! Erfahrene Studis kehren aus den Semesterferien zurück, die Erstsemester irren noch etwas unbeholfen auf dem Campus herum und die Studentenkneipen füllen sich wieder mit Leben. Aber wo ist in Stuttgart der Place-to-be für alle, die auf das neue Semester anstoßen wollen?

Gerade bei kühlerem Herbstwetter gibt es doch kaum etwas Besseres, als sich in einer gemütlichen Kneipe mit Kommilitonen und Freunden zurückzuziehen, Karten zu spielen und dabei ein Drink zu genießen. Hier sind neun Kneipen in Stuttgart, wo ihr nicht den Abend perfekt ausklingen lassen, über die neuesten Profs und Fächer plaudern und neue Menschen kennenlernen könnt.

1. Ribingurūmu

Von Besuchern liebevoll „Ribi“ genannt, zieht die Bar in der Theodor-Heuss-Straße mit kreativen Cocktails und regelmäßigen Veranstaltungen wie Quiznights, Flohmarkt und Musikveranstaltungen das Publikum in ihre Kneipe mit Wohnzimmeratmosphäre.

2. Biddy Early’s

Wer auf irischen Pub Flair steht, ist im Biddy Early’s in der Marienstraße bestens aufgehoben. Beim Karaoke den Laden anheizen, dem Lieblingsteam beim Public-Viewing zujubeln oder sich beim Open Mic auf die Bühne wagen: Im Biddys und seinem bunt gemischtem Publikum immer was los.

3. Mata Hari

In der Nähe des Hans-Glück Brunnens tummeln sich gerne mal Menschentrauben vor dem Mata Hari. Die shabby-schicke Bar ist eine beliebte Studi-Adresse, in der man mit einem Drink in der Hand regelmäßig zu Live-Musik tanzen kann.

4. Palast der Republik

Ein echter Klassiker unter Stuttgarts Kneipen: der Palast der Republik in der Friedrichstraße. Einst Überdachung einer Toilette und später Kiosk, wird hier mittlerweile kühles Bier gezapft – ideal für einen entspannten Feierabend-Drink nach einem langen Uni-Tag.

5. ReBoots

Diese Western-Bar in der Bopserstraße ist ein Hotspot der queeren Community und lockt mit Veranstaltungen wie Bingo-Abenden und TV-Show-Specials. Schon allein die ausgefallene Dekoration aus Cowboystiefeln macht einen Besuch im ReBoots zu einem Erlebnis.

6. Schlampazius

Rockige Live-Bands, ausgelassene Stimmung und – nicht zu vergessen – die legendären Essiggurken machen das Schlampazius im Stuttgarter Osten zu einem Muss. An warmen Tagen lädt der Biergarten zum Genießen ein, wo neben kühlen Drinks auch herzhafte Hausmannskost serviert wird.

7. Immer Beer Herzen

Hier findest du den längsten Tresen Stuttgarts und ein Eldorado für Fans von erstklassigem Whiskey und Gin. Regelmäßig legen DJs auf und bei einer Partie Tischkicker in der bunt gemischten Runde ist gute Laune garantiert.

8. Kap Tormentoso

Die kleine aber feine Kneipe in der Innenstadt mit Globuslampen und Fischtapete lädt zum gemütlichen After-Uni Drink eine und bietet regelmäßige musikalische Live-Einlagen. Zu finden ist das Kap Tormentoso in der Hirschstraße.

9. Oblomow

Der Abend ist noch lange nicht vorbei! Wer nach einer durchfeierten Nacht noch einen Absacker sucht, findet im Oblomow immer einen Platz am Tresen. Mit einem Mitternachtssnack und guter Musik ist diese Kultkneipe in der Torstraße der perfekte Ort um den Nacht ausklingen zu lassen.

Mit diesen Adressen steht einer unvergesslichen Nacht nichts mehr im Weg – und das Wintersemester kann kommen!