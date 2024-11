Barry Keoghan verrät: Er trägt in Saltburn-Nacktszene keine Prothese

1 Barry Keoghan nimmt kein Blatt vor den Mund und verrät so einige Details zu seinem Film "Saltburn". Foto: Backgrid / Action Press

Im Film "Saltburn" legt Hauptdarsteller Barry Keoghan nackt eine Tanzszene hin. Bei den Dreharbeiten verzichtete er auf jegliche Hilfsmittel, wie der Schauspieler nun selbst in einem Podcast verriet.











Link kopiert



Barry Keoghan (32) hat so einiges über seinen Film "Saltburn" klarzustellen! Im "The Louis Theroux Podcast" sprach Gastgeber Louis Theroux (54) den Schauspieler auf Spekulationen an, dass Keoghan in seiner berühmten Nackttanzszene eine Penisprothese getragen haben könnte. Dieser scheint davon überrascht zu sein: "Wer hat das gesagt? Nein. Wow. Das war alles ich. Es war eine Sache, bei der ich nicht wirklich mit der Wimper gezuckt habe [...] Ich hätte mit der Wimper gezuckt, wenn es nicht in die Geschichte gepasst hätte."