Barrieren bei Großevents im Kreis Ludwigsburg: Nach Amokfahrten: Höheres Sicherheitslevel bei Festen

Alle Gremiumsmitglieder hätten das Thema gewiss liebend gerne ohne tagesaktuellen Bezug diskutiert. Doch ausgerechnet am Donnerstagabend setzte man sich im Marbacher Gemeinderat mit der Frage auseinander, ob zum Schutz von größeren Events Fahrzeugsperren angeschafft werden sollen. Also nur wenige Stunden, nachdem ein Mann in München mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast war. Zusätzliche Brisanz erhielt die Angelegenheit dadurch, dass am 3. Mai das 18.-Jahrhundert-Fest auf dem Programm steht, bei dem Tausende Besucher kostümiert durch die Gassen der Altstadt flanieren dürften. Nicht auszudenken, welche furchtbaren Folgen eine Amokfahrt dort heraufbeschwören könnte.