Barrierefreiheit-Event in Madrid: Königin Letizia von Spanien recycelt fliederfarbenes Ensemble

Königin Letizia von Spanien erschien in einem eleganten fliederfarbenen Ensemble zu einer Präsentation über Barrierefreiheit in Madrid. Royal-Fans kennen das Outfit bereits.

Königin Letizia von Spanien (52) sah bei einer Präsentation des "Nationalen Radios für alle" am Montag (30. September) in Madrid auffallend trendy und doch vertraut aus. Die Ehefrau von König Felipe VI. (56) trug einen eleganten fliederfarbenen Hosenanzug, als sie an der Veranstaltung für Barrierefreiheit, einer Initiative von RTVE und dem Königlichen Behindertenrat teilnahm.

Die Königin in Lila und Beige

Die zweifache Mutter kombinierte den Anzug in lockerer Passform mit einem weißen Shirt, beigen Pumps und einer farblich passenden großen beigen Clutch-Bag. Die spanische Königin hatte für die Veranstaltung ein schlichtes Make-up aufgelegt. Das braune glänzenden Haar war zum lockeren Seitenscheitel frisiert. Letizia vervollständigte den Look mit einem Set aus drei silbernen Creolen.

Die Veranstaltung fand in der Casa de la Radio, einem lokalen Radiosender in der spanischen Hauptstadt, statt. Der König war nicht vor Ort, als Letizia die neuen technologischen Entwicklungen thematisierte. Wie "Mail Online" berichtet", soll Barrierefreiheit künftig durch die Einbindung von Untertiteln und später von Avataren in Gebärdensprache erreicht werden.

Königin Letizia recycelte den Anzug mehrfach

Den eleganten Anzug hat die Königin schon einmal getragen. Zum ersten Mal zeigte sie den Look 2021, als sie an einer virtuellen Veranstaltung zum Weltkrebsforschungstag während der Pandemie teilnahm. In diesem Sommer trug sie den eleganten Look erneut, als sie an einer Veranstaltung in Boadilla del Monte teilnahm.