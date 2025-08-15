Barriere und mehr Service: Nagelneuer Look: Stadt Leonberg gestaltet ihre Webseite neu

Die Leonberger Stadtverwaltung hat ihre Internetpräsenz überarbeitet. Künftig sollen der Servicegedanke und die leichte Erreichbarkeit von Informationen mit im Vordergrund stehen.

Die Leonberger Stadtverwaltung hat ihre Internetpräsenz grundlegend überarbeitet. Die Seite www.leonberg.de präsentiert sich seit Kurzem technisch auf dem neuesten Stand – auch in Sachen Barrierefreiheit. „Um die Fortschritte der Verwaltungsdigitalisierung in Leonberg für alle Zielgruppen sichtbar und besser zugänglich zu machen, liegt der Fokus des neuen Onlineangebots nun noch stärker auf der guten Erreichbarkeit digitaler Service-Leistungen“, erklärt Mohamed Hegazy, der Leiter des Amts für IT und Digitalisierung.

„Serviceportal Leonberg“ für schnelle Suche

Der neue Bereich „Serviceportal Leonberg“ bietet dafür vier Einstiegsmöglichkeiten an: Services, Ämter, Personen und Formulare & Merkblätter – nach Themenbereichen oder alphabetisch sortiert und durch gelbe Buttons schnell zu finden. Digitale Unterlagen wie Formulare, Merkblätter oder Satzungen sind leichter zu entdecken, Online-Terminangebote auf Anhieb zu erkennen. Anschrift und Erreichbarkeit der zuständigen Dienststellen mit Kontaktdaten und Sprechzeiten sind direkt einsehbar. Auch die Suchfunktion wurde verbessert. Wichtige Bedienelemente wie das Menü und die Such-Lupe bleiben nun am oberen Rand verfügbar, das Titelbild wiederum kann ausgeblendet werden.

Der Online-Veranstaltungskalender wurde übersichtlicher gestaltet und mit Filtermöglichkeiten ausgestattet. Neu ist auch der Bereich „Socials“ auf der Startseite: Hier werden datenschutzkonform aktuelle Beiträge der städtischen Social-Media-Kanäle gezeigt.

„Auf Aspekte der Barrierefreiheit wurde bei der Umsetzung des neuen Systems konsequent geachtet“, schreibt die Stadt. „Dafür orientiert sich die neue Website sowohl an redaktionellen Vorgaben als auch an den Standards des bereits entsprechend zertifizierten Anbieters“, heißt es in der dazugehörigen Mitteilung der Verwaltung.

Fokus auf mobilen Endgeräten

Mit Fokus auf mobile Endgeräte seien Layout und Nutzbarkeit des neuen Online-Angebots konsequent weiterentwickelt worden: Die seitlichen Spalten entfallen, sodass die Inhalte im Mittelpunkt stehen. Kontaktinformationen sowie weitere Hinweise sind am Ende jeder Seite platziert und können direkt per Button vom Seitenanfang aus erreicht werden.

Die Website www.leonberg.de wurde seit 1996 sechsmal grundlegend überarbeitet, zuletzt im Jahr 2017. Der aktuelle siebte Relaunch war notwendig, um mit den ständig wachsenden Anforderungen an Nutzerfreundlichkeit, IT-Sicherheit und mit den sich ändernden gesetzlichen Vorgaben Schritt zu halten.