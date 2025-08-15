Barriere und mehr Service: Nagelneuer Look: Stadt Leonberg gestaltet ihre Webseite neu

Die Leonberger Stadtverwaltung hat ihre Internetpräsenz überarbeitet. Künftig sollen der Servicegedanke und die leichte Erreichbarkeit von Informationen mit im Vordergrund stehen.
Die Leonberger Stadtverwaltung hat ihre Internetpräsenz grundlegend überarbeitet. Die Seite www.leonberg.de präsentiert sich seit Kurzem technisch auf dem neuesten Stand – auch in Sachen Barrierefreiheit. „Um die Fortschritte der Verwaltungsdigitalisierung in Leonberg für alle Zielgruppen sichtbar und besser zugänglich zu machen, liegt der Fokus des neuen Onlineangebots nun noch stärker auf der guten Erreichbarkeit digitaler Service-Leistungen“, erklärt Mohamed Hegazy, der Leiter des Amts für IT und Digitalisierung.