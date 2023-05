1 Danyal Bayaz macht sich ein Bild von den Fortschritten der Restaurierung. Foto: Simon Granville

Danyal Bayaz auf Stippvisite bei den Restaurierungsarbeiten im Schloss Ludwigsburg. In den Prachtbau will der Grünen-Politiker gerne mal wieder kommen – mit seinem kleinen Sohn.









Ludwigsburg - Dieser Mann macht bei der Stippvisite im Barockschloss Ludwigsburg fast alles mit. Während seines Rundgangs durch die derzeit vermutlich aufwendigste Baustelle in ganz Ludwigsburg posiert der neue Landesfinanzminister Danyal Bayaz von den Grünen auch mal mit einer Barockdame, verbeugt sich unterwürfig. Doch Madame ist nicht wirklich zufrieden, sagt feixend, sie wünsche sich Seidenstrümpfe an den Ministerbeinen. „Früher hätte ich wohl einen Korb bekommen von ihr“, frotzelt der Politiker augenzwinkernd und erklärt dann: „Das war ein stressiger Job am Hof.“