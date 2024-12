Barocker Weihnachtsmarkt Ludwigsburg: Alkoholfrei – Die fünf besten Alternativen zum Kinderpunsch

Wer auf dem Weihnachtsmarkt nüchtern bleiben will, hat häufig wenig Alternativen zum klassischen Kinderpunsch. Wir haben uns auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt umgeschaut und fünf alternative Heißgetränke ohne Alkohol gefunden.

Punsch und Glühwein gehören einfach zu einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt dazu. Möchte man allerdings auf Alkohol verzichten, ist das Angebot an Heißgetränken klein. Einzige Alternative bleibt häufig nur der Kinderpunsch. Der ist allerdings oft sehr süß. Viele Erwachsene wünschen sich andere Alternativen. Was hat der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt zu bieten? Wir haben uns umgeschaut.

Glüh-Gin-Zero und Apfelsaft

„Immer mehr jüngere Leute tendieren zu alkoholfreien Alternativen“, sagt Ivona Vurbic. Am Stand der Brennerei Wild aus dem Schwarzwald bietet sie nicht nur heißen Gin, sondern auch den Glüh-Gin-Zero an. „Der hat null Prozent Alkohol und schmeckt nach Bratapfel.“ Das Heißgetränk schmeckt ähnlich wie ein heißer Apfelsaft und überzeugt nicht nur Erwachsene. „Ich denke, dass wir weniger Familien hier am Stand hätten, wenn wir keine alkoholfreie Alternative für die Kinder anbieten würden“, sagt die 24-jährige Studentin.

Heißer Apfelsaft scheint eine beliebte Alternative zum klassischen Kinderpunsch zu sein. Claudia Klotz, die Inhaberin der Dolomiten Hütte hat sich bewusst für diese Alternative entschieden. „Der heiße Bergapfelsaft schmeckt einfach super. Alle anderen haben den roten Punsch, weshalb wir uns für eine andere Variante entschieden haben.“ Wer es weniger süß mag, wird an der Dolomiten Hütte ebenfalls fündig.

Heiße Limonade

„Wir haben auch eine selbst gemachte heiße Zitronenlimonade“, sagt Klotz. Die könne auch mit dem heißen Apfelsaft gemischt werden. Auch der Stand Steckerlfisch bietet eine eigene Zitronenlimonade an. „Wir stellen die Limonade selbst aus sizilianischen Zitronen her“, sagt Anette Nowak. Sie wolle eine eigens hergestellte Alternative zu den gekauften Punschsorten anbieten. Die Limonade wird mit Minze und frischen Zitronenscheiben serviert. „Ein bisschen Vitamin C schadet zu dieser Jahreszeit auch nicht“, so Nowak.

Die Barocke Glühweinhütte bietet Glühwein ohne Alkohol an. Foto: Simon Granville

Alkoholfreier Glühwein

Den Klassiker als alkoholfreie Variante zu finden, ist gar nicht so einfach. Zwar boomt der Markt für entalkoholisierten Wein, beim Glühwein ist der Markt hingegen noch klein. Die Barocke Glühweinhütte bietet aber schon seit einigen Jahren alkoholfreien Glühwein an. Insbesondere Autofahrer greifen auf diese Alternative zurück. „Es ist ja fast immer einer dabei, der fahren muss“, sagt Christian von Berg von der Glühweinhütte. Der Wein kommt vom Winzer aus dem Remstal. „Wir beziehen den alkoholfreien Glühwein vom Weingut Kern aus Rommelshausen.“ Auch beim Stand der Familie Bauer gibt es seit diesem Jahr eine Glühweinvariante ohne Alkohol. „Letztes Jahr hatten wir einen Heidelbeerglühwein“, sagt ein Mitarbeiter. „Den haben wir nun gegen den alkoholfreien Glühwein getauscht.“ Der Wein stammt vom Weingut Adam Müller aus Heidelberg. „Ich glaube, dass der Glühwein gut ankommt. Es müssen ja auch viele Leute fahren.“

Heißer Holunder

„Hot Hugo“ ist schon seit einigen Jahren der Renner. Die alkoholfreie Variante, als heißer Holunder, steht dem Trendgetränk aber in nichts nach. Wer das Getränk mit Holunderblütensirup probieren möchte, wird bei der großen Weihnachtskugel vor dem Café Baci fündig. Auch bei Ennui, mitten auf dem Marktplatz, gibt es heißen Holunder. „Wir haben das Getränk wahlweise mit Ingwer oder Limette.“ Das Getränk sei laut Mitarbeiter sehr beliebt, da es aus Bio-Zutaten besteht und wenig Zucker enthält.

Der Klassiker: Tee

Die meisten wärmen sich zuhause mit einer warmen Tasse Tee auf. Doch auch auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt gibt es bei Ennui das beliebteste aller Heißgetränke. „Wir haben auch ganz klassisch Tee im Angebot.“ Von Pfefferminz-, und Kamillentee, über Schwarztee bis hin zu Mandel oder Winterapfel gibt es ein vielseitiges Tee-Sortiment.