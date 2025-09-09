Barock Volleys: Neuer Ludwigsburger Trainer: Ein Finne ist begeistert von Schloss und Schnitzel

Volleyballcoach Hasse Mattila ist in Ludwigsburg angekommen – mit ungewöhnlicher Adresse, klaren Zielen und viel Energie. Er will die erste Bundesliga-Saison unvergesslich machen.
Nicht jeder kann von sich behaupten, einen so prominenten Wohnsitz zu haben wie Hasse Mattila. Der neue Trainer der Barock Volleys Ludwigsburg ist nämlich vor drei Wochen in eine Einliegerwohnung im Elternhaus von Turn-Europameister Simon Eder eingezogen. Der Einzug verlief allerdings nicht ganz ohne Hindernisse: Zwar landete Mattila sicher in Stuttgart, doch sein Gepäck blieb zunächst auf der Strecke.