Barock Volleys MTV Ludwigsburg: Es geht hoch hinaus – mit einem 2,11 Meter großen Mittelblocker

Der neue Kader des Volleyball-Bundesligisten aus Ludwigsburg ist so gut wie komplett – und dafür zusammengestellt, erneut in die Play-offs einzuziehen.
Es gibt im Sport ja die These, dass für Aufsteiger nicht das erste Jahr in einer neuen Liga das schwerste ist, sondern das zweite. Insofern kommt auf die Barock Volleys MTV Ludwigsburg viel Arbeit zu. Die Premiere auf der großen Bundesliga-Bühne endete unerwartet gut mit Rang sechs, was jedoch nichts daran ändert, dass auch die nächste Saison zur Herausforderung wird. Dafür sorgt schon der eigene Anspruch.