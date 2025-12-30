Barock Volleys MTV Ludwigsburg: Die Play-offs sind das Ziel – aber kein Muss

Auch in der Rückrunde der Volleyball-Bundesliga wollen die Barock Volleys MTV Ludwigsburg erfolgreich sein und zugleich strukturell nachlegen – um zu einer etablierten Kraft zu werden.

Wer sich die Tabelle der Volleyball-Bundesliga anschaut, der muss nach der Überraschung der Saison nicht lange suchen. Ganz oben stehen die etablierten Mannschaften, von der SVG Lüneburg über die BR Volleys bis zum VfB Friedrichshafen. Doch schon auf Rang sechs folgt der erste Aufsteiger – weshalb die Barock Volleys MTV Ludwigsburg nach dem Ende der Vorrunde ihre Ziele überdacht haben.

Bisher bestand das Motto des Neulings aus vier Worten: „Gekommen, um zu bleiben.“ Nun, nach acht Siegen in 14 Spielen und der stolzen Ausbeute von 25 Punkten, braucht es schon ein paar Sätze zur Einordnung. „Natürlich können auch wir rechnen“, sagt Sportdirektor Michael Dornheim mit Blick auf den komfortablen Vorsprung von 15 Zählern zur Abstiegszone, „unsere Mannschaft hat sich schon länger vorgenommen, die Play-offs zu erreichen, und ich bin mir sicher, dass sie das auch schaffen kann. Aber es ist kein Muss.“ Weil die Saison schon jetzt ein Erfolg ist.

Auch einige Favoriten geärgert

Die Barock Volleys spielen genau die Rolle, die sich die Verantwortlichen gewünscht haben. Dank eines gut funktionierenden Teams, das auch abseits des Feldes harmoniert und dessen Qualität durch die Neuzugänge stark verbessert wurde, gelang es, sogar einige Favoriten zu ärgern. Höhepunkt war der 3:1-Heimsieg gegen den VfB Friedrichshafen, doch schon das 2:3 zum Auftakt gegen den derzeitigen Spitzenreiter SVG Lüneburg ist richtungsweisend gewesen.

Ein gutes Gespann: Sportdirektor Michael Dornheim (li.), Trainer Hasse Mattila. Foto: Baumann

„Damals haben wir uns viel Selbstvertrauen geholt, anschließend kamen wir in einen Flow“, sagt Michael Dornheim, der allerdings Realist genug ist, um die Vorrunde richtig einzuordnen: „Es gab natürlich auch schwächere Spiele von uns. Die Stabilität ist, da wir ein junges Team haben, noch nicht auf dem Niveau, das wir uns erhoffen. Dazu kommt, dass der anfängliche Überraschungsfaktor nun weg ist, die Gegner sich besser auf uns einstellen. Es wird eine spannende Rückrunde.“ Die bereits am Samstag (19 Uhr) beginnt.

Muss die Zahl der Siege verdoppelt werden?

Alles andere als eine Niederlage in Lüneburg wäre eine Sensation, doch die Kontrahenten, an denen sich die Ludwigsburger orientieren, sind andere. Derzeit liegen sie fünf Punkte vor dem auf Rang acht positionierten FT 1844 Freiburg – dem letzten Platz, der zum Einzug in die Play-offs berechtigt. Neunter sind die Netzhoppers Königs Wusterhausen, die ein Spiel und sechs Punkte weniger haben. Wollen die Ludwigsburger ihr selbst gestecktes Ziel erreichen, muss die Zahl der Siege in der Rückrunde nahezu verdoppelt werden. „Wenn wir am Ende einstellig sind, wäre es schön, die Play-offs wären noch schöner“, erklärt Michael Dornheim, „aber sollte das nicht passieren, ist es auch nicht schlimm.“ Es gibt schließlich noch ganz andere Herausforderungen.

Um auch künftig erfolgreich zu sein, muss der Bundesliga-Neuling an seinen Strukturen arbeiten. Derzeit spielt der Verein zum Beispiel in drei unterschiedlichen Hallen, das verursacht große logistische Probleme. „Auch unser Umfeld ist top motiviert“, sagt Sportdirektor Michael Dornheim, „das Team der Ehrenamtlichen leistet eine unglaubliche Arbeit, stößt aber an die Grenze des Machbaren.“

Weshalb es unumgänglich ist, auch für die Organisation eine hauptamtliche Kraft einzustellen – die Suche läuft bereits. Eine Neuverpflichtung an dieser Stelle, würde sich in der Tabelle zwar nicht unmittelbar bemerkbar machen, sehr wohl aber ein klares Signal senden: dass die Barock Volleys in der Bundesliga nicht mehr lange ein Verein sein wollen, der überrascht. Sondern schon bald eine etablierte Kraft.