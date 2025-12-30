Barock Volleys MTV Ludwigsburg: Die Play-offs sind das Ziel – aber kein Muss

Auch in der Rückrunde der Volleyball-Bundesliga wollen die Barock Volleys MTV Ludwigsburg erfolgreich sein und zugleich strukturell nachlegen – um zu einer etablierten Kraft zu werden.
Wer sich die Tabelle der Volleyball-Bundesliga anschaut, der muss nach der Überraschung der Saison nicht lange suchen. Ganz oben stehen die etablierten Mannschaften, von der SVG Lüneburg über die BR Volleys bis zum VfB Friedrichshafen. Doch schon auf Rang sechs folgt der erste Aufsteiger – weshalb die Barock Volleys MTV Ludwigsburg nach dem Ende der Vorrunde ihre Ziele überdacht haben.