Barock Volleys MTV Ludwigsburg: Deshalb ist Nyherowo Omene der beste Angreifer der Bundesliga

Der US-Volleyballer Nyherowo Omene (22) hat bei Bundesliga-Aufsteiger Ludwigsburg voll eingeschlagen – weshalb der Diagonalangreifer ziemlich sicher nicht zu halten sein wird.
Das Schöne am Sport ist seine Unberechenbarkeit. Manchmal überholt die Realität sogar den eigenen Anspruch. Eigentlich lautet die Zielsetzung der Barock Volleys MTV Ludwigsburg: „Gekommen, um zu bleiben.“ Doch nach sechs Spieltagen steht der Bundesliga-Aufsteiger so gut da, dass viel mehr möglich scheint. Das liegt vor allem an der guten Personalstrategie – und an einem, der dermaßen auftrumpft, dass er kaum zu halten sein wird.