Barnabas Varga: Ungarns Stürmer wird nach Zusammenprall operiert

1 Barnabas Varga wird auf dem Spielfeld behandelt. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Die Szene sorgt für Bestürzung. Ungarns Stürmer Varga kracht bei der EM mit dem schottischen Torwart zusammen. Der 29-Jährige muss operiert werden - kann aber wohl bald die Klinik wieder verlassen.











Nach seinem schweren Zusammenprall mit dem schottischen Torhüter muss Ungarns Stürmer Barnabas Varga operiert werden. Der Fußball-Profi wird anschließend noch zwei Tage im Krankenhaus bleiben, wie am Montag bei einer Pressekonferenz im EM-Teamquartier in Weiler-Simmerberg mitgeteilt wurde. Wenn alles nach Plan laufe, könne Varga schon am Mittwoch wieder entlassen werden, hieß es.