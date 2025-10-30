Der Heimat- und Kunstverein Backnang eröffnet am Sonntag, 2. November, die Ausstellung „Hic sunt leones“ mit Malerei von Barnabas Herrmann. Zur Vernissage gibt es ein Künstlergespräch.

Hic sunt leones – „Hier sind Löwen“: Mit diesem Satz markierten Kartografen einst unbekannte Regionen der Welt. Für Barnabas Herrmann ist die Formel Ausgangspunkt einer künstlerischen Spurensuche nach dem Verhältnis von Mensch, Natur und Vorstellungskraft. Seine neuen Arbeiten zeigt der Heimat- und Kunstverein Backnang (Rems-Murr-Kreis) vom 2. November bis 4. Januar im Helferhaus, Petrus-Jacobi-Weg 5.

Zur Eröffnung am 2. November um 11.30 Uhr sind alle Interessierten eingeladen. In einem Gespräch mit Konstantin Kastin führt Barnabas Herrmann in seine Werkreihe ein, zudem präsentiert er eine Musikperformance.

Über die Ausstellung im Helferhaus

Herrmanns Bilder kreisen um die Frage, wie sich die Welt in Bildern und Vorstellungen formt. Seine Malerei basiert auf vorhandenem Material – von wissenschaftlichen Illustrationen über Spielzeuge bis zu musealen Dioramen. Die Kompositionen lassen die Ebenen von Realität und Vorstellung ineinander übergehen, Figuren erscheinen vertraut und zugleich verfremdet. So entsteht ein Zwischenraum von Materie und Imagination, der Betrachtende zum Nachdenken über Wahrnehmung und Naturbilder anregt.

Zur Person

Barnabas Jacob Herrmann, geboren in Herdecke (NRW), wuchs in einer Region zwischen Wäldern und Industrie auf. Er studierte Philosophie, Musik- und Kunstpädagogik in Leipzig und seit 2023 Malerei bei Anne Neukamp an der HfBK Dresden. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei. Die regulären Öffnungszeiten der Galerie im Helferhaus sind Dienstag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Weitere Informationen findet man unter: www.huk-verein.de