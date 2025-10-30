Der Heimat- und Kunstverein Backnang eröffnet am Sonntag, 2. November, die Ausstellung „Hic sunt leones“ mit Malerei von Barnabas Herrmann. Zur Vernissage gibt es ein Künstlergespräch.
Hic sunt leones – „Hier sind Löwen“: Mit diesem Satz markierten Kartografen einst unbekannte Regionen der Welt. Für Barnabas Herrmann ist die Formel Ausgangspunkt einer künstlerischen Spurensuche nach dem Verhältnis von Mensch, Natur und Vorstellungskraft. Seine neuen Arbeiten zeigt der Heimat- und Kunstverein Backnang (Rems-Murr-Kreis) vom 2. November bis 4. Januar im Helferhaus, Petrus-Jacobi-Weg 5.