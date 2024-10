Barn Jackets: Outdoor-Jacken sind der große Herbst-Trend

Barn Jackets sind der große Jacken-Trend im Herbst. Ursprünglich als funktionales Kleidungsstück entworfen, bei dem "function over fashion" galt, haben sie sich inzwischen zu einem stilvollen Statement-Piece entwickelt.

Barn Jackets stehen bei Modebegeisterten in diesem Herbst hoch im Kurs. Wie der Name bereits andeutet, stammt dieser Trend ursprünglich aus der ländlichen Arbeitswelt, wo die Jacken ihren funktionalen Ursprung haben. Mit ihrem markanten, umgeschlagenen Kragen und der robusten Verarbeitung schafften sie es, sich von praktischer Arbeitskleidung zu angesagten It-Pieces zu wandeln.

Gut gestylt im Regen

Dass Barn Jackets der perfekte Fit für das regnerische London sind, beweist Mode-Influencerin Kezia Cook. Mit einer Jacke in einem warmen Braunton setzte sie auf eine besonders saisonale Variante, deren dunkelbrauner Kragen einen auffälligen Kontrast bot. Zu dieser Kombination wählte sie farblich abgestimmte Reitstiefel, die sie perfekt für das unbeständige Wetter rüsteten. Trotz der herbstlichen Kühle entschied sich Kezia für einen hell-karierten Einteiler mit kurzen Shorts, der ihre letzte Sommerbräune zur Geltung brachte und dem Outfit einen unerwarteten, frischen Touch verlieh.

Modischer Begleiter spendet Wärme

Fashion-Bloggerin Leonie Hanne (36) ist mit ihrer Barn-Jacket-Version wärmer eingepackt. Die Hamburgerin zeigt sich in einem schwarzen Modell, das an eine Pufferjacke angelehnt ist. Unter der Barn Jacket setzte sie auf ein elegantes Layering mit einem grauen Blazer und einem weiß geknoteten Hemd im Cropped-Style, das einen dezenten weißen BH darunter hervorblitzen ließ. Der schwarze Bleistiftrock und ihre auffälligen kirschroten Pumps ergänzten den Look zu einem stilvollen und modernen Büro-Outfit. Um den eleganten Stil abzurunden, trug sie ihre blonden Haare streng zu einem Dutt gebunden. Ein perfektes Beispiel dafür, wie vielseitig und wandelbar der herbstliche Barn-Jacket-Trend sein kann.

Unendlich viele Style-Möglichkeiten

Wie vielfältig Barn Jackets sind, führt die auch ehemalige Stylistin Stacie Elsmore auf einer Bilderreihe auf Instagram vor. Zuerst präsentierte sie ein lässiges Outfit im warmen Farbspektrum: Die Jacke kombinierte sie mit einer blauen Jeans, einem dunkelbraunen Gürtel und einem schlichten schwarzen Top. Passend dazu wählte sie eine große Tasche und Sneaker in Brauntönen, um den Look harmonisch abzurunden.

Für den nächsten Style entschied sie sich für ein klassischeres Ensemble, indem sie die Sneaker gegen schwarze Stiefeletten tauschte und eine weiße Jeans wählte. Einen modernen Touch bekam die Jacke in Kombination mit schwarzen Netz-Ballerinas, einer schwarzen Jeans und einer Cateye-Sonnenbrille. Zum Schluss brachte sie frischen Wind in ihre Kreation, indem sie schwarze Converse mit einer hellblauen Jeans mit hochgekrempelten Beinen kombinierte.