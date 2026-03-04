Barmer-Arztreport: Massiver Anstieg an Endometriose-Fällen bei Frauen seit 2005

Die Zahl der Frauen mit der Diagnose Endometriose hat sich in 20 Jahren mehr als verdoppelt. Zwischen 2005 und 2024 stieg die Zahl solcher Diagnosen von rund 230.000 auf gut 510.000.
Sie leiden unter Schmerzen oder Übelkeit: Die Zahl der Frauen mit der Diagnose Endometriose hat sich binnen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Zwischen 2005 und 2024 stieg die Zahl der Betroffenen von rund 230.000 auf gut 510.000, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Barmer-Arztreport hervorgeht. Parallel stieg auch die Zahl der Klinikaufenthalte wegen Endometriose stark, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamts für 2014 bis 2024 hervorgeht. Sie stiegen demnach um etwa die Hälfte.