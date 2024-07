Barmanager Matthias Knorr im Interview: Lavendel-Spritz und mehr: Die beliebtesten Sommer-Cocktails 2024

Fruchtig frisch oder lieber würzig herb? Bei den Trends in Sachen Sommer-Cocktails 2024 dürfte für jeden etwas dabei sein. Matthias Knorr, zertifizierter Barmanager und Inhaber der renommierten Barschule München, verrät im Interview mit spot on news, welche Drink-Kreationen wir nun mit angesagten Zutaten wie Lavendel, Aprikose, Salbei, Thymian oder Kaffee zu Hause nachmixen können.

Blumige Noten sind aktuell oft zu finden, etwa Lavendel. Welche Sommer-Cocktails lassen sich mit Lavendel-Likör kreieren?

Matthias Knorr: Drei kreative Cocktails mit Lavendel-Likör wären etwa:

Lavender Bee's Knees

Zutaten: 50 ml Gin, 20 ml Lavendel-Likör, 30 ml Zitronensaft, 10 ml Honig-Sirup, Lavendelblüten zur Garnierung

Zubereitung: Alle Zutaten mit Eis shaken, in ein Coupé-Glas abseihen und mit Lavendelblüten garnieren.

Lavender Negroni

Zutaten: 30 ml Gin, 30 ml Lavendel-Likör, 30 ml Vermouth Bianco, Grapefruit Zeste, Rosmarin

Zubereitung: Gin, Lavendel-Likör, Vermouth in einen Tumbler mit Eis geben, umrühren. Mit einer Grapefruit-Zeste und einem Lavendelzweig garnieren.

Lavender-Bitter Lemon Spritz

Zutaten: 30 ml Lavendel-Likör, 10 ml Zitronensaft, 100 ml Bitter Lemon, Prosecco zum Auffüllen, Zitronenzeste und Lavendelblüten zur Garnierung

Zubereitung: Lavendel-Likör, Bitter Lemon und Zitronensaft in ein Weinglas geben und leicht umrühren. Mit Prosecco auffüllen und garnieren.

Welcher Sommer-Cocktail ist diesen Sommer besonders beliebt?

Knorr: Diesen Sommer ist der Espresso Martini besonders beliebt. Dieser Cocktail verbindet die anregende Wirkung von Kaffee mit der Leichtigkeit eines Cocktails, was ihn perfekt für laue Sommerabende macht. Hier ist das Rezept:

Zutaten: 50 ml Wodka, 30 ml frisch gebrühter Espresso, 20 ml Kaffeelikör (wie Kahlúa), 10 ml Zuckersirup, Kaffeebohnen zur Garnierung

Zubereitung: Alle Zutaten in einen Shaker mit Eis geben und kräftig schütteln. In ein gekühltes Martini-Glas abseihen und mit drei Kaffeebohnen garnieren.

Welchen Cocktail würden Sie Mix-Anfängern empfehlen?

Knorr: Ein einfaches, aber beeindruckendes Rezept ist Paloma mit Tequila.

Zutaten: 50 ml Tequila, 120 ml Grapefruit-Limonade, 15 ml Limettensaft (frisch gepresst), Salz für den Glasrand (optional), Grapefruit- oder Limettenscheibe zur Garnierung, Eiswürfel Zubereitung: Ein Highball-Glas am Rand mit Limettensaft befeuchten und in Salz tauchen, um einen Salzrand zu erzeugen (optional). Das Glas mit Eiswürfeln füllen. Tequila und Limettensaft in das Glas geben. Mit Grapefruit-Limonade auffüllen und gut umrühren. Mit einer Grapefruit- oder Limettenscheibe garnieren.

Hört sich gut an. Was wäre denn etwas für Mix-Profis?

Knorr: Für Profis empfehle ich den "Apricot Old Fashioned".

Zutaten: 60 ml Bourbon, 10 ml Aprikosenmarmelade, 1 Dash Angostura Bitters, 2 Daches Orangenbitter, Thymianzweig zum Garnieren, Orangenzeste

Zubereitung: Bourbon, Sirup und Bitters in ein Rührglas mit Eis geben und umrühren. In das Glas abseihen, mit einer Orangenzeste und einem weiteren Thymianzweig garnieren.

Und welcher alkoholfreie Cocktail ist perfekt für warme Sommertage?

Knorr: Ein spannender alkoholfreier Cocktail ist der "Tropical Nolada".

Zutaten: 10 ml Limettensaft, 10 ml Maracujasirup, 60 ml Mangonektar, 60 ml Kokoswasser, Mango und Minzzweig zur Garnierung

Zubereitung: Ein Highball-Glas mit Eiswürfeln füllen. Limettensaft, Maracujasirup, Mangonektar und Kokoswasser in das Glas geben. Gut umrühren, um die Zutaten zu vermischen. Mit einem Stück frischer Mango und einem Minzzweig garnieren.

Zu guter Letzt: Das Auge trinkt bekanntlich immer mit. Welche dekorativen Tipps haben Sie?

Knorr: Eiswürfel mit eingeschlossenen Blüten oder Früchten, aber auch Zuckerränder in verschiedenen Farben sehen gut aus. Ein Hingucker sind auch dehydrierte Fruchtschreiben oder exotische Früchte und Kräuter wie Drachenfrucht, Sternfrucht oder Zitronenverbene.