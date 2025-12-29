Bargeldloses Zahlen: Digitaler Euro – ein sinnvoller Schritt

1 Um den Zahlungsverkehr zu erleichtern, will die EU einen digitalen Euro einführen. Brüssel versucht die Verbraucher aber zu beruhigen: das Bargeld wird nicht abgeschafft. Foto: picture alliance/dpa

Immer weniger Menschen bezahlen bar. Das ist nicht das einzige Argument für die Einführung eines digitalen Euro, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.











Link kopiert



Zuerst die gute Nachricht: das Bargeld wird nicht abgeschafft. Jeder Mensch wird auch in Zukunft seine Ersparnisse im Tresor deponieren oder mit Münzen und Scheinen beim Bäcker bezahlen können – ohne elektronische Spuren zu hinterlassen. Daran würde sich auch mit der Einführung des digitalen Euro nichts ändern. Der vor allem in Deutschland ausgeprägte Hang zum Bargeld hat sogar Einzug gehalten in die Positionierung der 27 EU-Staaten in Sachen digitaler Währung: Einzelhändler und Dienstleistern sollen verpflichtet werden, Bargeld anzunehmen.