Königin Máxima lässt sich zur Reservistin ausbilden und hat jetzt den ersten großen Schritt geschafft. Bei einer Zeremonie bekam die Niederländerin ihr Barett überreicht und wurde von ihrer Familie beglückwünscht.
Auf dem Kasernenhof in Breda herrschte laut "De Telegraaf" sengende Hitze, als Königin Máxima (55) am Freitagnachmittag gemeinsam mit den übrigen angehenden Reservisten auf das Gelände der Trip-van-Zoudtlandt-Kaserne einmarschierte. Hinter der Gruppe lag eine kurze Nacht: Von Donnerstag auf Freitag hatte sie in der Umgebung von Hilversum im Biwak verbracht. Nun stand die Belohnung an - die feierliche Übergabe des Baretts.