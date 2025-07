In der heutigen Folge von Bares für Rares dreht sich wieder alles um die Frage: Schatz oder Schrott? Horst Lichter lädt gemeinsam mit seinem Händlerteam erneut zum Feilschen und Staunen ein – und einige ganz besondere Objekte warten auf ein neues Zuhause.

Diese Raritäten stehen heute im Rampenlicht

1. Musikflasche von Bols

Ein kurioses Sammlerstück: Die Flasche des niederländischen Spirituosenherstellers Bols ist nicht nur dekorativ, sondern auch mit einem musikalischen Mechanismus ausgestattet. Sammler von Barzubehör und Musikautomaten könnten hier fündig werden.

2. Siebdruck von Niki de Saint Phalle

Ein echter Hingucker in der Runde: Der farbenfrohe Siebdruck der renommierten französisch-schweizerischen Künstlerin bringt moderne Kunst ins Studio. Kunstkenner dürfen gespannt sein, wie hoch die Händler bereit sind zu gehen.

3. Anhänger

Wenig ist vorab über dieses Schmuckstück bekannt – Material, Herkunft und Verarbeitung werden im Expertengespräch auf den Prüfstand gestellt. Entscheidend ist wie immer: Gibt es Gold, Edelsteine oder eine spannende Geschichte?

4. Vase „Brique taillé“

Eine Design-Vase mit Struktur: Ob es sich um ein Werk der 60er oder ein moderneres Designstück handelt, bleibt vor der Expertise offen. Der Name verspricht zumindest stilvolle Eleganz – vielleicht auch einen Designklassiker?

5. Kleinbildkamera

Technikfans aufgepasst: Die klassische Kleinbildkamera versprüht Nostalgie und weckt Erinnerungen an analoge Zeiten. Ob sie noch funktionstüchtig ist und welchen Hersteller sie trägt, entscheidet über ihren Marktwert.

Wer sitzt heute am Händler-Tisch?

Verhandelt wird wie gewohnt mit einem Mix aus Erfahrung, Fachwissen und Pokerface. Heute mit dabei:

Elisabeth (Lisa) Nüdling

Wolfgang Pauritsch

Steffen Mandel

Roman Runkel

Jan Čížek

Sendezeit von Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Zusätzlich gibt es regelmäßig neue Primetime-Ausgaben am Abend, in denen besonders spektakuläre Objekte vorgestellt werden. Wer die Folge verpasst, kann sie auch jederzeit in der ZDF-Mediathek nachschauen.