1 Ein Bagger beseitigt nach schweren Unwettern Schlamm und Geröll in Bardonecchia. Foto: dpa/Uncredited

Nach einem Erdrutsch und einer Schlammlawine infolge schwerer Regenfälle werden in der norditalienischen Gemeinde Bardonecchia westlich von Turin mehrere Menschen vermisst. Fünf Menschen würden nach dem schweren Unwetter am späten Sonntagabend gesucht, etwa 120 Menschen seien evakuiert worden, berichteten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Montagmorgen. Wegen des Regens und des Erdrutsches in dem Ort in der Region Piemont schwoll zudem ein Bach an, der über die Ufer trat.