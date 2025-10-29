Barclay James Harvest: So war’s bei Barclay James Harvest im Theaterhaus Stuttgart

Mit 77 Jahren genießen die meisten ihren Ruhestand, nicht so Les Holroyd, Mitgründer, Sänger und Bassist der legendären britischen Prog-Rock-Band Barcley James Harvest. 1967 in Manchester gegründet, zerbrach die Ursprungsbesetzung 1998 in zwei Einzelprojekte. Unter dem Titel Barclay James Harvest featuring Les Holroyd tourt die Gruppe bis heute, wenngleich der Frontmann Holroyd einzig verbliebenes Ursprungsmitglied ist, seit der Drummer Mel Pritchard 2004 verstarb.

Mit Michael Byron-Hehir an der Gitarre, dem Multiinstrumentalisten und Co-Vokalisten Steve Butler, Ralf Gustke an den Drums und Jens Skwirblies am Keyboard präsentiert Les Holroyd an diesem Abend einen Querschnitt des umfassenden Songkatalogs, hauptsächlich mit Stücken aus den 1970er und 1980er Jahren.

Les Holroyd Foto: a.s.s. concerts/Sabine Holroyd

Den Einstieg gestaltet die Band kraftvoll aber nachdenklich mit „Time of our Lives“, das inhaltlich erstaunlich aktuell klingt, obwohl es auch schon fast dreißig Jahre auf dem Buckel hat. „A future of uncertainty/The word against the gun/ Where have they gone?/ Who are the ones who will help us all?“, singt Holroyd, die Leute hören gebannt zu.

Der Sound ist gut abgemischt; Gehörschutz braucht man an diesem Abend nicht, trotz der gedrosselten Lautstärke entfaltet die Musik Wucht. Zu Beginn dominieren Drums und Keyboard, die Gitarren und Holroyds Bass bleiben noch im Hintergrund, bis zum ersten filigranen Solo von Michael Byron-Hehir. Und schon beim ersten Song fällt auf, dass sich Holroyd stimmlich schwer tut. Wie angewurzelt steht der zierlich-drahtige Musiker im Scheinwerferlicht, in seinen dunklen Kleidern hebt er sich sonst kaum vom Schwarz der Bühnenrückwand ab, die dichten silbernen Locken trägt er nach wie vor lang. Holroyd wird das mit gut zwei Stunden Spielzeit lange Konzert nur mit sehr spartanisch eingestreuten, freundlichen Ansagen bestreiten, die Fans sind trotzdem glücklich, auch, wenn Holroyds Probleme, Töne und Druck zu halten, von Song zu Song offensichtlicher werden. Die hervorragende Band gleicht das weitgehend aus; besonders das differenzierte Drumming von Ralf Gustke überzeugt mit wechselnden Temperamenten von poppig-federnd über knüppelhart bis bleischwer. Jens Skwirblies, seit 2022 bei der Band, hat sichtlich Freude daran, die alten Stücke am Keyboard mit Groove und Pathos zu unterfüttern. Mehrmals animiert er das Publikum zum Mitklatschen und formt Herzchen mit den Händen, um den Fans für ihren Einsatz zu danken.

Les Holroyd liefert auch afrikanische Klänge

Musikalisch überzeugen Songs wie „Rock’n’Roll Star“ oder das düstere „Child of the Universe“ mit dynamisch-bombastischen Melodielinien und komplexer Rhythmik. Im Zusammenhang nutzt sich die meist getragene Stimmung der Musik aber ab. Großen Kitsch liefert die Band mit „African Nights“, mit aus der Konserve eingespielter afrikanischer Klischee-Klangkulisse aus Vogel- und Affenrufen und altmodisch künstlichen Synthie-Akkorden.

Das Publikum im Theaterhaus trägt Les Holroyd

Das berühmte, donnernde „Hymn“ mit seinen sentimental-religiösen Mantren („Jesus came down from Heaven to Earth/ The people said it was a virgin birth“) droht an Les Holroyds zittrigem Timbre zu scheitern, obwohl er sich müht, gerade diesem Song Kraft zu verleihen. Das Publikum trägt ihn und die Band trotz solcher Schwächen durch den Abend und würdigt das Lebenswerk mit tosendem Applaus.

