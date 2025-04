Barbie stellt seine Puppe vor: Basketball-Ikone LeBron James wird zum ersten Kenbassador

Große Ehre für LeBron James: Der US-Basketballstar wird in Zusammenarbeit mit dem Spielzeugkonzern Mattel als erster Profisportler zum "Kenbassador". So sieht seine Barbie-Puppe aus.

Der US-Basketballstar LeBron James (40) bekommt als erster männlicher Profisportler eine eigene Barbie-Puppe. Der Hersteller Mattel hat am Mittwoch (9. April) die Basketball-Ikone als "ersten Kenbassador" vorgestellt. Dafür arbeitet das Spielzeugunternehmen mit dessen Stiftung, der Le Bron James Family Foundation, zusammen. Durch die Kooperation soll die Arbeit des Profisportlers als Aktivist und Philanthrop gewürdigt werden.

So sieht LeBron James als Barbie-Puppe aus

Als Ken trägt der viermalige NBA-Champion in Puppenform eine blau-weiße College-Jacke mit LJ-Logo, dazu eine Sonnenbrille, Kopfhörer, Cap, Sneaker sowie eine goldene Uhr und eine lässige Gürteltasche. Am Handgelenk trägt die Puppe das immerwährende "I Promise"-Band.

LeBron James möchte ein "positives Vorbild" sein

LeBron James selbst freut sich sehr über die große Ehre, nun als Ken für Sammler verfügbar zu sein. "Als Kind hatte ich das Glück, Vorbilder zu haben, die mich nicht nur inspiriert, sondern mir auch gezeigt haben, was durch harte Arbeit und Hingabe möglich ist", so der 40-Jährige. "Jetzt, als Erwachsener, weiß ich, wie wichtig es für junge Menschen ist, positive Vorbilder zu haben, zu denen sie aufschauen können."

"Wir freuen uns, den Fans eine neue Version von Ken zu präsentieren, die LeBron als Vorbild feiert, seinen Status als Ikone, seinen nachhaltigen Einfluss auf die Kultur und sein Engagement, der nächsten Generation ein positives Beispiel zu sein, damit sie ihr grenzenloses Potential ausschöpfen kann", heißt es im Presse-Statement von Mattel.

Nach dem Erfolg des "Barbie"-Films wolle man das Barbie-Universum in einen neuen Kontext setzten, so Mattel. Da Erwachsene das am schnellsten wachsende Kundensegment der Spielzeugindustrie darstellen, wolle man sich nun verstärkt an erwachsene Sammler und Sammlerinnen richten. Im Vorfeld des 65-jährigen Ken-Jubiläums, das 2026 ansteht, wolle man eine Reihe von "Kenbassadors" ehren, "die inspirieren und zu einer besseren Welt für alle beitragen".

Le Bron James: Sein Ken ist größer

Das Besondere an der ersten "Kenbassador"-Puppe: Angepasst an seine wahre Körpergröße ist auch die Puppe von LeBron James einen Zentimeter größer als die Standart-Ken-Puppe. Der Basketballstar habe für die Gestaltung der Puppe sehr eng mit dem Barbie-Team zusammengearbeitet, um unter anderem auch das Outfit seiner Puppe zu personalisieren, das auf zahlreiche Meilensteine seines Lebens hinweist. Erhältlich ist die Barbie Signature LeBron James Kenbassadors Puppe ab Montag (14. April).