Beim verkaufsoffenen Sonntags am 9. Februar – der in der gesamten Stadt stattfindet – kommen auch Fans der Kult-Puppe auf ihre Kosten.

Im vergangenen Jahr wurde „Barbie“ 65 Jahre alt. Und noch immer zieht die weltberühmte Puppe Generation um Generation in den Bann – zumindest diejenigen, die sich dafür begeistern können. Der Barbie-Boom geht also in die nächsten Runden. Mit fast sechs Millionen Zuschauern war „Barbie“ der meistbesuchte Kinofilm des Jahres 2023 in deutschen Kinos. Bei der Oscar-Verleihung 2024 wurde er in acht Kategorien nominiert und erhielt einen Preis für den besten Song.

Und jetzt kommt Barbie an diesem Sonntag, 9. Februar, auch noch nach Leonberg. Beim verkaufsoffenen Sonntag im Leo-Center – die Geschäfte sind von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, die Parkhäuser von 10 Uhr bis 19 Uhr – findet ein Barbie-Fantreffen statt. „Wir sind unheimlich stolz drauf, dass wir das Treffen hierher holen konnten“, freut sich der Center-Manager Serge Micarelli. Barbie wird live auf der Bühne sein, steht für Selfies und Autogramme zwischen 14 Uhr und 17 Uhr zur Verfügung. Und sie bringt natürlich auch ihren pinkfarbenen Chevrolet Corvette mit – dieser ist bereits seit dem 1. Februar im Leo-Center.

Barbie im Leo-Center: Was beim Pferdemarkt sonst geboten ist

Nicht nur im Leo-Center öffnen die Geschäfte am Sonntag ihre Türen. In der gesamten Stadt gibt es die Möglichkeit zum Bummeln und Shoppen. Die Ladengeschäfte in der Kernstadt, in Eltingen sowie in der Altstadt bieten ebenfalls von 13 Uhr bis 18 Uhr ihre Waren an. Gastronomiebetriebe haben unterschiedliche Aktionen und Angebote geplant. Um bequem von A nach B zu kommen, ist ein Pendelverkehr eingerichtet. Dieser fährt im Zeitraum von 12 Uhr bis 18.30 Uhr zwischen Eltingen, Leo-Center und Altstadt und ist für alle kostenfrei. Auch am Bahnhof macht der Pendelbus Halt. Dadurch wird der Verkehr in der Innenstadt entlastet und alle Aktionen – egal ob Einkaufsbummel, Guggenmusiktreffen, Pferdeschau, Vergnügungspark, Modellbahnausstellung oder

Rathaussturm – lassen sich bequem miteinander verbinden. Neu dabei in diesem Jahr ist die Gärtnerei Kriesten im Mahdental. Sie ist über die kostenpflichtige Buslinie 92 erreichbar.

Da zum Pferdemarkt der Vergnügungspark auf dem Festplatz Steinstraße errichtet ist, wird der Wochenmarkt am Samstag, 8. Februar, auf den Parkplatz beim Neuen Rathaus, Belforter Platz 1, verlegt. Parkplätze sind hier zu finden:

am Neuen Rathaus (Lindenstraße)

beim Johannes-Kepler-Gymnasium (Lindenstraße)

auf dem „Eisplatz“ der Schellingschule (Gerhart-Hauptmann-Straße)

Der Wochenmarkt wird nicht von allen Beschickern angefahren. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass deshalb unter Umständen nicht alle Waren angeboten werden. Der Wochenmarkt am Mittwoch, 12. Februar, auf dem Marktplatz fällt wegen Aufräumarbeiten aus. Am Samstag, 15. Februar, und am Mittwoch, 19. Februar, finden die Wochenmärkte dann wieder wie gewohnt auf dem Festplatz Steinstraße und auf dem Marktplatz statt.

Alle weiteren Informationen zum Pferdemarkt finden sich unter www.leonberg-pferdemarkt.de im Internet.