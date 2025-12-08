Barbara Wussow: Darum stellte Traumschiff-Star ihre Ernährung um

"Traumschiff"-Star Barbara Wussow hat sich einer strikten Ernährungsumstellung unterzogen - nicht für ein Schönheitsideal, sondern für ihre Gesundheit. Jetzt sprach sie offen über ihren Weg zu mehr Fitness und die mentale Herausforderung dahinter.

Schauspielerin Barbara Wussow (63) hat in den vergangenen Wochen eine radikale Ernährungsumstellung durchgezogen. Bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala in Berlin sprach die "Traumschiff"-Darstellerin am Wochenende offen über ihre Motivation - und stellte eines klar: Es ging ihr nie um Äußerlichkeiten.

"Ich möchte fit sein, dann fühle ich mich auch wohl", erklärte Wussow gegenüber der "Bild"-Zeitung. Acht Wochen lang hielt sie einen strengen Ernährungsplan ein, der vor allem eines erforderte: eiserne Disziplin. Der Grund für diesen Schritt war keine Jagd nach einem Schönheitsideal, sondern der Wunsch, sich im eigenen Körper wieder aktiver und gesünder zu fühlen. Zehn Kilo habe sie so in acht Wochen verloren.

Minimalistischer Speiseplan

Ihr Tagesablauf während der Diät klingt spartanisch: "Ein Glas Wasser, ein Schafjoghurt und ein Dinkelbrötchen zum Frühstück. Mittags dasselbe. Und abends - nichts." Was simpel klingt, verlangt enorme Willenskraft. Besonders, wenn man gleichzeitig für die Familie kocht. "Natürlich habe ich für alle ganz normal gekocht", berichtet die Schauspielerin. Sie selbst habe davon nichts gegessen. Dass eine solche Disziplin nicht immer durchzuhalten ist, weiß Wussow selbst am besten. Während der "Traumschiff"-Dreharbeiten auf der MS Amadea macht sie eine Ausnahme: "Das Essen ist einfach zu gut, da hat man keine Chance."

Familiärer Rückhalt

Bei der Spendengala erschien Wussow gemeinsam mit ihrem Sohn Nikolaus Fortell (27), der als Zauberkünstler arbeitet. "Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis - unsere ganze Familie. Wir lieben uns einfach", sagte er gegenüber "Bild". Barbara Wussow ist seit 1990 mit Schauspieler Albert Fortell (73) verheiratet. Neben Nikolaus gehört auch Tochter Johanna (20) zur Familie.

Am 2. Weihnachtsfeiertag können Fans die Schauspielerin wieder in ihrer Paraderolle erleben: Das ZDF zeigt um 20:15 Uhr die neue "Traumschiff"-Folge mit dem Titel "Bora Bora". Die MS Amadea nimmt dann Kurs auf die Südsee.