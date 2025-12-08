Barbara Wussow: Darum stellte Traumschiff-Star ihre Ernährung um

"Traumschiff"-Star Barbara Wussow hat sich einer strikten Ernährungsumstellung unterzogen - nicht für ein Schönheitsideal, sondern für ihre Gesundheit. Jetzt sprach sie offen über ihren Weg zu mehr Fitness und die mentale Herausforderung dahinter.
Schauspielerin Barbara Wussow (63) hat in den vergangenen Wochen eine radikale Ernährungsumstellung durchgezogen. Bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala in Berlin sprach die "Traumschiff"-Darstellerin am Wochenende offen über ihre Motivation - und stellte eines klar: Es ging ihr nie um Äußerlichkeiten.