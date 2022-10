Fernsehrichterin hat Bauernhof in Ostwestfalen

Die Fernsehrichterin Barbara Salesch hat sich in Ostwestfalen einen Bauernhof zugelegt und saniert. „Ich habe ihn im Internet gefunden und mich sofort verliebt“, sagte die 72-Jährige der Illustrierten „Gala“ laut Vorabmeldung vom Mittwoch. „Äpfel und Birnen direkt vor der Tür, im Sommer die Walderdbeeren und Himbeeren – toll.“

Bereits eine Woche später habe sie „Haus und Hof per Handschlag am Küchentisch gekauft und dann zwei Jahre saniert“. Bei 850 Quadratmetern sei eine Menge zu tun gewesen.

Salesch seit wenigen Wochen zurück im Gerichtssaal

Seit wenigen Wochen ist Barbara Salesch wieder in Richterrobe beim Privatsender RTL zu sehen – nach zehn Jahren Sendepause. Die Pause hat Salesch genutzt, um ihr Kunststudium abzuschließen.

Nach der Akademikerkarriere widmete sie sich ganz praktisch der Malerei und Bildhauerei. Pinsel, Hammer und Meißel flogen dann aber erst einmal wieder in die Ecke, denn nach unzähligen Nachfragen nach einem Comeback meinte Salesch: „Irgendwann hatten sie mich“. Seitdem gibt sie als TV-Richterin in ihrem Gerichtssaal wieder den Ton an – montags bis freitags um 15 Uhr bei RTL.