1 Barbara Rütting 2017 in Bayern (Archivbild) Foto: dpa/Daniel Peter

Die Schauspielerin und spätere Politikerin Barbara Rütting, die für die Grünen im bayerischen Landtag saß, ist tot. Sie wurde 92 Jahre alt.

München - Die als Schauspielerin bekannt gewordene Barbara Rütting ist tot. Rütting starb bereits am vergangenen Samstag im Alter von 92 Jahren, bestätigte die V-Partei, in der sich Rütting zuletzt politisch betätigt hatte, am Donnerstag auf AFP-Anfrage einen entsprechenden Bericht der Münchner „Abendzeitung“. Für die Splitterpartei war die von 2003 bis 2009 für die Grünen im bayerischen Landtag sitzende Rütting 2017 als bundesweit älteste Kandidatin zur Bundestagswahl angetreten.

Rütting kam am 21. November 1927 zur Welt und begann im Jahr 1952 eine Karriere als Schauspielerin. Bekannt wurde sie durch eine Reihe von Hauptrollen, unter anderem in dem Antikriegsfilm „Die letzte Brücke“, und in „Die Geierwally“. Rütting spielte unter anderem an der Seite von Maximilain Schell in „Ein wunderbarer Sommer“ und Kirk Douglas in „Stadt ohne Mitleid“. Nach eigenen Angaben spielte sie in 45 Filmen die Hauptrolle.

Seit den 1970er Jahren arbeitete Rütting auch als Autorin, sowohl von Romanen als auch einer Reihe von Ratgebern besonders im Bereich gesunder Ernährung. Rütting trat nach der Gründung bei den Grünen ein. Die Partei verließ sie aber kurz nach Beginn ihrer zweiten Legislaturperiode im bayerischen Landtag im Streit; sie warf den Grünen eine Abkehr von Pazifismus und mangelnden Tierschutz vor. Rütting lebte zuletzt im Spessart.