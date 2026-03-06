Lange hat sie auf sich warten lassen - nun steht der Termin fest: Kommende Woche erscheint auf Netflix die Dokumentation über Shirin David. Unter dem Titel "Barbara - Becoming Shirin David" gewährt die Rapperin ungewohnt private Einblicke.
Der Weg zur Veröffentlichung war lang und alles andere als geradlinig - doch nun ist es offiziell: Am 13. März 2026 erscheint auf Netflix die Dokumentation über Shirin David (30). Das gab Netflix an diesem Freitag bekannt. Unter dem vollständigen Titel "Barbara - Becoming Shirin David" - benannt nach dem bürgerlichen Vornamen der deutschen Künstlerin - lädt die Rapperin und Unternehmerin ihr Publikum auf eine ungewohnt persönliche Reise durch ihre Karriere ein.