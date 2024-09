Barbara Becker: Sie präsentiert stolz ihr neues Liebesglück

1 Barbara Becker war von 1993 bis 2001 mit Boris Becker verheiratet. Foto: imago/Future Image

Boris Becker ist gerade zum dritten Mal den Bund der Ehe eingegangen. Seine Ex-Frau Barbara Becker gewährt derweil einen ersten Blick in ihr neues Glück.











Gerade erst ist Ex-Mann Boris Becker (56) in Portofino den Bund der Ehe mit seiner Lilian (33) eingegangen, da gewährt auch Barbara Becker (57) Einblicke in ihr Liebesglück. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte die Designerin ein eine Reihe von Bildern, die sie gemeinsam mit ihrem Söhnen Noah (30) und Elias (25) zeigen - doch noch ein weiterer besonderer Mann in ihrem Leben ist zu sehen: Bei dem adrett gekleideten Herren mit grauen Haaren, an den sich Barbara Becker auf dem ersten Foto vertraut anlehnt, handelt es sich um den italienischen Unternehmer Marcello Montini (57).