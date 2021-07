1 Zwei Männer haben in Ludwigsburg eine junge Frau sexuell belästigt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Zwei Männer begrapschen in einer Kneipe in Ludwigsburg eine junge Servicekraft. Ihr Chef und andere Gäste greifen ein.

Ludwigsburg - Zwei Trunkenbolde haben am Sonntagabend eine Kellnerin in einer Bar in Ludwigsburg sexuell belästigt und anschließend vor der Kneipe randaliert. Wie die Polizei mitteilt, hatte einer der Täter der 18-jährigen Servicekraft gegen 23.55 Uhr mehrmals ans Gesäß gefasst, sodass es zu einem Gerangel mit dem Betreiber der Bar in der Karlstraße und weiteren Gästen kam. Als die beiden Störenfriede, die beide stark betrunken waren, endlich draußen waren, ließen sie es nicht gut sein und schlugen mit Stühlen, die vor der Kneipe standen, mehrmals gegen die Glasfassade.

Im Zuge einer Fahndung kontrollierte die Polizei zwei Männer in der Innenstadt, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ludwigsburg hierzu dauern noch an.