Barças Sportdirektor Deco äußert sich vor dem Supercup-Halbfinale zum deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen. Seine Aussagen dürften die deutschen Fans etwas beruhigen.
Dschidda - Marc-André ter Stegen ist nach Angaben von FC Barcelonas Sportdirektor Deco nicht schwerer am Knie verletzt. Dem deutschen Fußball-Nationaltorwart gehe es gut, sagte Deco vor dem Halbfinale des spanischen Supercups in Dschidda dem Sender Movistar. Ter Stegen wird in Barcelona von dem Arzt untersucht, der ihn zuletzt auch am Knie operiert hatte.