2026 wird ein besonderes Jahr für Wolfgang Niedecken: Er selbst wird 75, BAP wird 50, eine große Tournee ist geplant. Geht das immer so weiter? Dafür hat er innerfamiliär vorgesorgt.
Köln - Wolfgang Niedecken hat mit seiner Familie abgesprochen, dass sie ihm signalisiert, wenn es Zeit zum Aufhören ist. "Ich stelle mich nicht auf die Bühne und mach den Jopie Heesters", sagte der BAP-Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Der Sänger Johannes Heesters (1903-2011) war noch als über 100-Jähriger aufgetreten.