Banksy: Street-Art-Künstler verrät in ausgegrabenem Interview seinen Vornamen

1 Das Kunstwerks „Valentine’s Day Mascar“ von Banksy Foto: dpa/Gareth Fuller

Über die Identität von Banksy wird seit Jahren spekuliert. Jetzt ist ein Interview aus dem Jahr 2003 aufgetaucht, in dem der Street-Art-Künstler seinen Vornamen verrät.











Das Rätsel um die Identität des Street-Art-Künstlers Banksy scheint ein kleines bisschen weniger rätselhaft: In einem am Dienstag aufgetauchten Interview aus dem Jahr 2003 gibt der Superstar der internationalen Kunstszene seinen Vornamen mit „Robbie“ an. In dem Interview mit der britischen BBC wird Banksy gefragt, ob sein wirklicher Name „Robert Banks“ laute, woraufhin er mit „es heißt Robbie“ antwortet.