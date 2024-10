Lange hatte es geheißen, dass die Filiale im Leo-Center jene ist, die im Bereich der Direktion Leonberg der Kreissparkasse Böblingen am besten frequentiert wird. Doch noch vor dem Jahresende zieht die Zweigstelle in die Nachbarschaft um.

Eine Sprecherin des Kreditinstitutes bestätigte unserer Zeitung den nahenden Umzug. „In unmittelbarer Sichtnähe“ zum jetzigen Standort habe die Sparkasse in der Römerstraße 97 „moderne, barrierefrei zu erreichende Räumlichkeiten mit den Gestaltungsmöglichkeiten gefunden, die die aktuellen Kundenbedürfnisse ideal abbilden.“

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Stadtentwicklung in Leonberg Das Tor zur Altstadt – modern und mondän Nach vielen Diskussionen baut die Kreissparkasse Böblingen eine neue Direktion und 71 Wohnungen in der Leonberger Grabenstraße. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.

„Während einer kurzen Umbauphase entstehen dort Beratungsräume, die mit Sofas im Lounge-Stil gestaltet sind und über große Bildschirme für Illustrationen im Beratungsgespräch verfügen“, kündigt die Sprecherin an. Unter Aspekten des Umweltschutzes bringe der energetisch optimierte Standort mit Öko-Strom ebenfalls Vorteile.

So ganz verabschiedet sich die Kreissparkasse aus dem Leo-Center offenbar aber nicht: Der Bank-Vorstand und die Center-Betreibergesellschaft ECE sind im Gespräch, wie lange die Filiale im südlichen Bereich des Erdgeschosses verbleibt. Auch werde über einen möglichen SB-Standort gesprochen. Vom Center-Management war dazu am Montag keine Erklärung zu bekommen: Die Leonberger Chefin Nadine Fenster war im Urlaub.

Bekenntnis zu Leonberg: Sparkassen-Chef Michael Fritz. /Foto: Oliver Schmidt

Der Umzug der Filiale ist nicht die einzige strategische Aktivität der Kreissparkasse in Leonberg. Mitte April wurde Richtfest für das neue Direktionsgebäude in der Grabenstraße gefeiert. Dort entsteht die neue Zentrale für die Direktion Leonberg, zu der alle Zweigstellen im Stadtgebiet, wie auch in Renningen, Rutesheim, Weil der Stadt und Weissach gehören.

40 Millionen Euro investiert das Kreditinstitut am Traditionsstandort am Rande der Altstadt. Zum neuen Komplex gehören auch 71 Wohnungen, die die Sparkasse vermieten will. Für Michael Fritz, den Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse, sind sowohl die Investition in eine neue Zweigstelle in der Römerstraße wie auch der Direktionsneubau „ein klares Bekenntnis dafür, dass wir weiterhin und dauerhaft im Zentrum von Leonberg vertreten sein werden.“