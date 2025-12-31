Wer ist für den Bankeinbruch in Gelsenkirchen verantwortlich? Bei der Polizei sind bereits zahlreiche Hinweise eingegangen. Intensiv geprüft werden Videoaufnahmen aus einem Parkhaus.
Nach dem spektakulären Millionen-Coup in einer Gelsenkirchener Sparkassenfiliale sind bei den Ermittlern mehrere Dutzend Hinweise auf die Täter eingegangen. Diesen werde derzeit nachgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Intensiv geprüft würden dabei Videosequenzen aus einem angrenzenden Parkhaus mit maskierten Personen und zwei Fahrzeugen.