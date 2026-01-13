Bankeinbruch in Gelsenkirchen: Einbrecher kamen laut Polizei durch manipulierte Tür in die Bank

"Vorletzter Tag der Bestrahlung" Bestsellerautorin Colleen Hoover macht Krebs-Diagnose öffentlich

Colleen Hoover schockt ihre Fans mit einer erschütternden Nachricht: Die Bestsellerautorin von "Nur noch ein einziges Mal" wurde mit Krebs diagnostiziert. Inzwischen steht sie kurz vor dem Abschluss ihrer Strahlentherapie - und richtet bewegende Worte an ihre Leserschaft.