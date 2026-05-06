Bank in Chicago: Papst Leo scheitert bei Bankanruf an Sicherheitsregeln

Selbst der Papst kommt nicht durch: Eine Bank in Chicago pocht auf ihre Sicherheitsregeln - selbst wenn sie mit dem Papst telefoniert. Da blieb für Leo XIV. nur ein Ausweg.
Bei dem Versuch, bei der Bank seine Telefonnummer und Adresse zu aktualisieren, ist Papst Leo XIV. laut einem Freund erstmal gescheitert. Das berichtet der Augustinermönch Tom McCarthy in einem Kurzvideo bei TikTok. Das von einer „Nicole“ veröffentlichte Video zeigt, wie Pater Tom am Ambo (Lesepult) einer Kirche vor einer Gruppe von Katholiken in einer Kirche in Naperville (Illinois) das päpstliche Telefonat nacherzählt: