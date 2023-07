1 Der Bundesgerichtshof hat die bisherige Gebührenerhöhungspraxis der Banken gekippt – den Kunden winken Rückzahlungen. Foto: picture alliance / /Andrea Warnecke

Ein Mann aus Marbach-Rielingshausen streitet mit der Volksbank Ludwigsburg um die Rückzahlung von Kontoführungsgebühren.









Ludwigsburg - Fabian Mayer, der in Wirklichkeit anders heißt, mit seinem echten Namen aber nicht in der Zeitung genannt werden will, ist seit mehr als 15 Jahren Kunde bei der Volksbank Ludwigsburg. Auch den Kauf seines Hauses hat er über das Kreditinstitut, das seit Kurzem unter VR-Bank Ludwigsburg eG firmiert, finanziert. Eineinhalb Jahrzehnte lang war er stets sehr zufrieden mit seiner Hausbank. Umso mehr hat es den Kunden verstört, was ihm vor einigen Wochen widerfahren ist und was er erst nach reiflicher Bedenkzeit nun öffentlich machen will.