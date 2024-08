Bangladesch: Premier flieht vor dem Volk

1 Premier Sheikh Hasina hat ihr Land verlassen. Foto: dpa/Rajesh Kumar Singh

Die Premierministerin flieht vor den Protesten aus Bangladesch. Doch das wird den Menschen im Land nicht viel helfen, kommentiert Christian Gottschalk.











Link kopiert



In keinem anderen Flächenland leben so viele Menschen auf so engem Raum miteinander wie in Bangladesch. Das Land im Golf von Bengalen ist nicht einmal halb so groß wie Deutschland, hat aber doppelt so viele Einwohner. Wenn es dort zu Unruhen kommt, dann sind die Konsequenzen schon aus diesem Grunde gewaltig. Kein Wunder, dass bei den Protesten der letzten Wochen mehrere hundert Tote zu beklagen sind. Nun hat die Premierministerin das Land fluchtartig verlassen. Sheikh Hasina trägt durch ihr Handeln und ebenso durch ihre Worte ein Großteil an Verantwortung dafür, dass die Situation so eskaliert ist. Es könnte nun also alles besser werden. Doch das ist leider nicht zu erwarten.