1 Fans und Freunde trauern um Horst Franz. (Archivbild) Foto: Screenshot BYHFestival/Youtube

Er war in Seebronn und Balingen eine Musikgröße: Mit seinen Festivals, die über die Grenzen der Landkreise Metal- und Rockfans anzogen, hat sich Horst Franz die Herzen der Musikszene gesichert. Nun verstarb der 60-Jährige nach einer schweren Krankheit.











Horst Franz aus Rottenburg ist tot. Der 60-Jährige starb an den Folgen einer schweren Krankheit, wie der Schwarzwälder Bote berichtet. Franz hatte sich in der Region als Veranstalter der Metal-Festivals Bang-your-head in Balingen und Rock-of-Ages in Rottenburg-Seebronn einen Namen gemacht.