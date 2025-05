Bandscheibenvorfall: Lets Dance-Star Malika Dzumaev im Krankenhaus

1 "Let's Dance"-Star Malika Dzumaev bei einem Auftritt in der Show. Foto: imago/Future Image / Robert Schmiegelt

Große Sorge um "Let's Dance"-Star Malika Dzumaev. Die Profitänzerin hat einen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule, wie sie in einem emotionalen Instagram-Beitrag schreibt.











"Let's Dance"-Profitänzerin Malika Dzumaev (34) liegt im Krankenhaus. Auf Instagram teilt sie ein Bild, das ihre Hand mit Infusionszugang in einem Klinikbett zeigt. Dazu schreibt sie: "Etwas ganz Persönliches... manchmal spielt das Leben ein anderes Spiel." Vor einer Woche sei "aus dem Nichts" bei ihr ein "Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule" aufgetreten, "Nervenquetschung, Ausstrahlung in den Arm/ Hand", wie sie weiter erzählt.