Bandscheiben-OP im Juni: Lets Dance-Star Malika Dzumaev findet langsam zurück ins Leben

Zwei Monate nach ihrer Bandscheiben-OP blickt Tanzprofi Malika Dzumaev wieder nach vorn. Auf Instagram spricht sie über ihren Heilungsprozess und zeigt ihre Narbe, die sie "als kleines Tattoo" sieht.
Malika Dzumaev (34) gibt zwei Monate nach ihrer Bandscheiben-OP ein erneutes Gesundheitsupdate. Die Tänzerin schrieb in ihrer Instagram-Story, sie "lerne, wieder langsam im Leben anzukommen" - sowohl körperlich als auch mental. Es sei eine "herausfordernde und intensive Zeit" gewesen, aber sie habe viel über sich und ihr Umfeld gelernt.