Bandleader ist gestorben: Jimmy Kimmel bricht vor Trauer in Tränen aus

Emotionaler Moment für Jimmy Kimmel: Der Moderator hat sich in seiner TV-Show unter Tränen von Cleto Escobedo verabschiedet. Der Frontmann der Showband war kurz zuvor gestorben. Die beiden kannten sich seit Jahrzehnten.
Jimmy Kimmel (57) hat in seiner TV-Show um einen engen Freund geweint. Cleto Escobedo III, der musikalische Leiter und Bandleader von "Jimmy Kimmel Live!", war kurz zuvor im Alter von 59 Jahren gestorben. Der Moderator der Late-Night-Show war voller Trauer, als er seinen Monolog zu Ehren des Musikers begann.