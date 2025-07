Bandenkriminalität Stuttgart: Neue Überraschung im Prozess um Schüsse auf Bandenchef

1 Mit der MP auf Posten: Die Schießerei am 17. März 2023 in Zuffenhausen löste bei der Polizei Großalarm aus. Foto: SDMG/Sven Kohls

Für das Attentat auf einen Bandenchef in Zuffenhausen 2023 hat das Landgericht das Urteil vertagt – und für einen Angeklagten ein Geburtstagspräsent.











Kein Happy Birthday, kein Geburtstagsständchen – und doch hat die 14. Jugendstrafkammer des Landgerichts am Montag ein Präsent parat. Zum 22. Geburtstag bekommt einer der drei Angeklagten einen überraschenden Bonus für das bewaffnete Attentat in Zuffenhausen im März 2023 präsentiert. Obwohl die Plädoyers gehalten sind, gibt die Kammer einen rechtlichen Hinweis, die das Mitglied einer der beiden Schüsse-Cliquen vom Vorwurf des versuchten Mordes bewahren würde. Er sei zwar dabei gewesen, als auf den verfeindeten Bandenchef in Zuffenhausen geschossen wurde – aber ohne nachweisbare Tötungsabsicht. Nur der Älteste im Trio habe gezielt gefeuert. Und damit geht der Prozess in die nächste Verlängerung.