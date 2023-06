Legt Landesinnenminister Thomas Strobl die Karten auf den Tisch? Landtagsabgeordnete wollen am Mittwoch binnen einer Stunde eine umfängliche Aufklärung zum Altbacher Friedhofattentat und bewaffneten Auseinandersetzungen in der Region Stuttgart.

Für den Innenausschuss des Landtags wird es am Mittwoch wieder einmal besonders spannend. Endlich sollen die Karten auf den Tisch gelegt werden, soll das Innenministerium am Morgen im Landtag in einer nichtöffentlichen Sitzung seine Erkenntnisse über die seit Monaten dauernden bewaffneten Auseinandersetzungen von rivalisierenden Gruppierungen darlegen. Auch der Koalitionspartner in der Landesregierung wird ganz Ohr sein.

„Ich glaube, dass es auch für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in der Region Stuttgart ein wichtiges Signal ist“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecher der Grünen, Oliver Hildenbrand. Es sei höchste Zeit für einen aktuellen Überblick und Einblicke des Innenausschusses in den Stand der Ermittlungen. „Der Einsatz von Schusswaffen und Sprengmitteln in den vergangenen Monaten ist in höchstem Maße alarmierend“, so Hildenbrand.

„Das Sicherheitsgefühl ist erschüttert“

Zuletzt hatte ein Anschlag mit einer Handgranate auf eine Trauergemeinde auf dem Friedhof in Altbach (Kreis Esslingen) am 9. Juni mehrere Verletzte gefordert. Dabei wurde ein 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, nachdem er selbst von Trauergästen überwältigt und schwer verletzt worden war. Für zusätzliche politische Brisanz sorgt der von unserer Zeitung aufgedeckte Abbruch einer polizeilichen Observation, bei der verdeckt agierende Fahnder den Tatort fluchtartig verlassen haben sollen.

Mit Kritik vorab halten sich die Grünen im Landtag zurück. Und doch: „Das Sicherheitsgefühl ist erschüttert“, sagt Fraktionsvize Hildenbrand. Es sei „auch im Sinne der Öffentlichkeit wichtig, dass das Parlament einen Blick darauf hat, was die Polizei gegen diese irritierenden und erschreckenden Vorgänge unternimmt“.

SPD vermisst „notwendiges Bewusstsein“

Aus der Opposition werden scharfe Vorwürfe gegen Innenminister Strobl formuliert. Innenexperte Sascha Binder von der SPD will bei der parlamentarischen Aufarbeitung kein Blatt vor den Mund nehmen: „ Dabei muss auch zur Sprache kommen, wieso das notwendige Bewusstsein über Bandenkriminalität einfach nicht an der Spitze der Polizei und des Innenministeriums ankommt“, kritisiert er. „Der Anschlag in Altbach muss jetzt endlich zu einem Wandel führen“, sagt Binder. Außerdem müsse das Verhalten der Fahnder am Tatort dargelegt werden. Man dürfe von den Verantwortlichen „mehr erwarten als Augen zu und Eigenlob“.

Ist es womöglich Clankriminalität?

Die stellvertretende Vorsitzende der FDP/DVP-Fraktion, Julia Goll, will ein Ende der „bisher eher zurückhaltenden“ Informationen. „Wenn es so etwas wie Clankriminalität geben sollte, dann müsste man das einräumen und benennen“, sagt sie. Für den innenpolitischen AfD-Fraktionssprecher Daniel Lindenschmid ist das Urteil schon vor der Sondersitzung eindeutig: „Die Fassade von Strobls Baden-Württemberg, das so sicher sei wie seit 40 Jahren nicht mehr, zerfällt vor aller Augen.“

Innenminister Thomas Strobl hatte vergangene Woche die Sondersitzung für Mittwoch angekündigt und die Vorwürfe zurückgewiesen. „Die Opposition pöbelt hier völlig zu Unrecht“, erklärte Strobl, „wir krempeln die Ärmel hoch, arbeiten unter Hochdruck und machen Baden-Württemberg sicherer.“