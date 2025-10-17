Bandenkriminalität in Ecuador: Richter erschossen und Fußballer angeschossen

Offenbar im Zusammenhang mit der Bandenkriminalität wird in Ecuador ein Richter erschossen. Im selben Zeitraum wird einem Fußballer in den Fuß geschossen. Was bisher bekannt ist.
Offenbar im Zusammenhang mit der Bandenkriminalität ist in Ecuador ein Richter erschossen worden, als er gerade seine Kinder zur Schule brachte. Ein Mann habe am Donnerstag (Ortszeit) von einem Motorrad aus das Feuer auf Richter Marcos Mendoza eröffnet, teilte die Polizei mit. Der Angriff ereignete sich demnach in der Stadt Montecristi in der westlichen Provinz Manabí, die stark unter der Gewalt der Drogenkartelle leidet.