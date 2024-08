Bandenkrieg in der Region: Schüsse in Eislingen: Vorwurf des Mordversuchs auch gegen den Fahrer

1 Der Tatort in Eislingen ander Fils: Eine Shisha-Bar Foto: SDMG/KOHLS (Archiv)

Sieben Schüsse fallen mitten in der Nacht, mitten in der ruhigen Stadt Eislingen an der Fils. Geschossen wird aus einem Auto. Nun hat der Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht begonnen.











Es sind schon zahlreiche Prozesse zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen zweier multiethnischer Gruppierungen in der Region am Stuttgarter Landgericht gelaufen. Doch dieses Mal war alles ein bisschen anders: Drängen sich sonst die Kumpels, um einen Mitstreiter zu unterstützen, so war der größte Verhandlungssaal des Gerichtsgebäudes an diesem Freitag fast leer.