Bandendiebstahl in der Region: Lange Haft im Mammutprozess um Einbruchserie gefordert

Bei 38 Einbrüchen Gegenstände im Wert von 360 000 Euro erbeutet. Die Staatsanwaltschaft beantragt für die drei Angeklagten Gefängnisstrafen von sechs bis sieben Jahren.
Im Prozess am Landgericht Heilbronn um eine Einbruchserie in den Kreisen Ludwigsburg und Heilbronn hat die Staatsanwaltschaft hohe Haftstrafen für die drei 26, 30 und 50 Jahre alten Angeklagten gefordert. Die Vertreterin der Anklagebehörde plädierte auf Gefängnisstrafen zwischen sechs Jahren und zwei Monaten und sieben Jahren und zwei Monaten für die drei Männer. Die Verteidiger des Trios hielten Haftstrafen zwischen fünf Jahren und neun Monaten und sechs Jahren und neun Monaten für angemessen.