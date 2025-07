Banden in der Region Stuttgart: Gewaltexzess am Friedhof Altbach – Haftbefehle aufgehoben

Zwei Jahre nach dem Handgranaten-Attentat in Altbach hören fünf weitere Beteiligte einen Richterspruch. Diesmal gibt es erstmals auch Bewährungsstrafen.

Wer war Täter, wer Mittäter, wer Claqueur? Nach dem Gewaltexzess auf und vor dem Friedhof von Altbach, bei dem ein 23-Jähriger eine Handgranate auf eine Trauerfeier für ein Mitglied einer verfeindeten Gruppierung warf und dann selbst von einem Mob fast zu Tode geprügelt worden wäre, sind am Donnerstag fünf weitere Beteiligte verurteilt worden. Die 4. Strafkammer des Landgerichts hat dabei bis zu knapp sechs Jahren Haft verhängt. Doch erstmals gab es für den Gewaltexzess am 9. Juni 2023 auch Bewährungsstrafen.

Bei den 21 bis 24 Jahre alten Angeklagten handelt es sich um Angehörige einer multiethnischen Gruppierung aus dem Bereich Esslingen/Plochingen/Ludwigsburg, die sich seit mindestens Sommer 2022 in Gangster-Rapper-Manier auch mit Schusswaffen eine blutige Auseinandersetzung mit der verfeindeten Gruppierung aus Zuffenhausen/Göppingen liefert. Die Ursprünge liegen in der kurdisch geprägten verbotenen Straßengang Red Legion, es gibt auch Bezüge zu rockerähnlichen Gruppen. Für den Handgranaten-Angriff, der mit 15 Verletzten vergleichsweise glimpflich endete, sitzt der Attentäter für zwölf Jahre in Haft.

Wegen einer Vorstrafe um eine Gewalttat auf dem Killesberg 2022 hat ein 22-Jähriger bei der 4. Kammer unter Richter Hans-Peter Schöttler die höchste Strafe eingefahren – mit fünf Jahren und zehn Monaten Jugendstrafe. Die Anklagevertreterin hatte siebeneinhalb Jahre gefordert. Ein weiterer 22-Jähriger aus Kirchheim unter Teck, zudem mit verbotenen Dopingsubstanzen erwischt, muss zwei Jahre und zehn Monate in Jugendhaft verbüßen. Die Staatsanwältin hätte viereinhalb Jahre für schuldangemessen gehalten.

Zwei Jahre nach dem Handgranaten-Anschlag von Altbach und dem anschließenden Gewaltexzess gibt es 15 Urteile. Foto: dpa

Drei dürfen raus aus der Haft – auf Bewährung

Erstmals im Zusammenhang mit dem Komplex gab es auch Bewährungsstrafen. Bei zwei 21-Jährigen, die sich zudem für den Besitz von Kinderpornos auf ihren Smartphones verantworten mussten, werden zwei Jahre Haft zur Bewährung ausgesetzt. Ebenso bei einem 24-Jährigen. Alle drei sind wieder auf freiem Fuß. Bei allen sieht die Kammer lediglich eine Mittäterschaft. „Auf den Videos sehen wir Bewegungen“, erklärte Richter Schöttler bereits vor den Plädoyers, „wir ziehen aber nicht die gleichen Schlüsse wie der Sachverständige.“ Das heißt: Das Gericht sieht es als nicht nachgewiesen an, „dass irgendjemand von den Angeklagten selber auf den Geschädigten getreten hätte“, stellt Landgerichtssprecher Timor Lutfullin klar: „Das unterscheidet diese Verurteilung von früheren aus diesem Tatkomplex.“

Bei den Verfahren um den Gewaltexzess am Altbacher Friedhof im Stuttgarter Landgericht wird es indes auch Wiederholungen geben. Ein 28-Jähriger, der zu fünf Jahren Haft verurteilt worden war, hat vom Bundesgerichtshof (BGH) einen „Wertungsfehler“ des Gerichts attestiert bekommen. Mit der Revision wird sich vom 6. August an die 19. Strafkammer beschäftigen. Ebenfalls wiederholt wird der Prozess gegen einen 22-Jährigen, dessen Urteil beim BGH sowohl von der Verteidigung als auch von der Staatsanwaltschaft erfolgreich angefochten worden war. Er sitzt übrigens auch wegen der Schüsse auf einen verfeindeten Bandenchef im März 2023 in Zuffenhausen auf der Anklagebank.