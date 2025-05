Bande vor Gericht: Trio wegen Betrugs mit Bankkarten verurteilt

1 Die Bande hat unter anderem mit EC-Karten bezahlt, die andere Leute verloren hatten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Taten fanden in vier Bundesländern statt, unter anderem in Kornwestheim. Die Bande hat Schwachstellen im Banksystem ausgenutzt. Ein Täter muss für fast vier Jahre in Haft.











Nach gut zwei Monaten Verhandlung und fünf Prozesstagen hat das Landgericht Stuttgart drei Männer im Alter von 34, 33 und 19 Jahren zu Haftstrafen zwischen drei Jahren und zehn Monaten und einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Die 18. Große Strafkammer verurteilte das Trio wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und Computerbetrugs in 23 Fällen, die Tatorte lagen in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Den Gesamtschaden bezifferten die Richter auf knapp 22 000 Euro. Mit dem Urteil entsprachen die Richter den Anträgen der Verteidigung. In dem Prozess hatte es eine Verständigung gegeben, die Anwälte hatten jeweils auf den untersten Rahmen plädiert. Die Staatsanwaltschaft hatte jeweils etwas höhere Strafen gefordert.